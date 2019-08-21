Трамп назвал Афганистан «Гарвардом для террористов»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме выразил мнение, что Афганистан – это «своего рода «Гарвардский университет» для террористов».

«Этот регион – своего рода «Гарвардский университет» для террористов, и у нас всегда кто-нибудь там будет», – приводит ТАСС слова Трампа.

«Эта война идет уже почти 19 лет и, честно говоря, это просто смешно. Но тем не менее это опасное место, и нам необходимо продолжать следить за ним», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, «в этом мире никому нельзя доверять». «Нам нужно следить за ними, и у нас всегда будет разведка, у нас всегда кто-то будет там», – добавил американский лидер.

«Мы возвращаем домой некоторые наши войска, но нам необходимо иметь там присутствие», – сказал глава Белого дома.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что Трамп собрался обсудить вывод войск США из Афганистана.

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