Названы причины расстрела военных США в Афганистане

«Подобные инциденты время от времени случаются из-за низкого уровня военной подготовки армии Афганистана, межэтнических конфликтов и неприятии мирным населением американских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев. Так он прокомментировал расстрел военных США человеком в форме вооруженных сил Афганистана.

«Инциденты с участием американских и правительственных войск Афганистана время от времени случаются сразу по нескольким причинам. Во-первых, у афганских военных очень низкий уровень военной подготовки. Вооруженные силы страны сформированы без надлежащей мотивации и путем обычной мобилизации», – рассказал доктор исторических наук, ученый-востоковед Александр Князев.

«Во-вторых, среди афганских военных, которые зачастую неграмотны, наблюдается очень высокий процент дезертирства. Люди переходят либо на сторону талибов, либо просто где-то скрываются. Именно по этой причине правительство Афганистана контролирует, по разным оценкам, всего лишь 20-30% своей территории», – продолжил эксперт.

«Также в армии Афганистана присутствует межэтническая проблема. Если в преимущественно таджикском регионе стоит военчасть, состоящая из пуштунов – конечно там будут происходить конфликты, в которые будут втянуты американцы. К тому же мирное население их не принимает», – подчеркнул собеседник.

По его словам, подобные инциденты являются фоном, который подтверждает провал переговоров между США и Талибаном. «Эти переговоры не могут быть успешными, потому что американцы не преследуют такой цели. Да, Трамп обещал вывести войска из Афганистана. Но в рамках своей избирательной кампании он может изменить ситуацию таким образом, чтобы оправдать сохранение войск в стране», – пояснил Князев.

«На это накладываются и региональные события. Например, после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе переговоров в Катаре американцы поставили талибам два условия: согласиться на сохранение войск в Афганистане и разорвать отношения с Ираном. Но эти требования невыполнимы, потому что у талибов есть свое условие: не использовать территорию Афганистана против других мусульманских стран, первая из которых – это Иран», – добавил востоковед.

Потому, по его словам, Вашингтон осознанно завел переговоры в тупик, желая сохранить свое присутствие в регионе.

«Что касается интересов России в данном случае – присутствие или отсутствие американских войск в Афганистане ни на что не влияет. Главная угроза для нас – это наркотрафик, который и без американцев шел к нашим границам. Если говорить о военных угрозах – они минимальны. А вот если американцы перестанут давать деньги кабульскому правительству – любые группировки сметут разбегающуюся афганскую армию, и тогда будет не очень понятно, с кем там иметь дело и вести переговоры», – заключил Князев.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что американские военные погибли в результате перестрелки с военнослужащими Афганистана.

Так, New York Times со ссылкой на афганских и американских чиновников пишет, что перестрелка между афганскими и американскими солдататами в субботу привела к гибели военных с обеих сторон. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар во время совместной операции.

Reuters передает, что в службах безопасности Афганистана заявили о столкновении между американскими и афганскими силами. Однако другой чиновник сказал, что пока нет информации о том, было ли это нападение боевиков или столкновение между военными США и Афганистана.

Подчеркивается, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности, но в последнее время их число сократилось.

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения. Как заявил Леггетт, «согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана».

В январе сообщалось, что при подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США.