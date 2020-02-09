Названы причины расстрела военных США в Афганистане

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Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Мужчины Запада нашли ответ на женское издевательство

Джонни Депп оказался жертвой своей собственной женыФото: Joel Ryan/AP/ТАСС
После массовой истерии из-за харассмента сильный пол на Западе располовинило. Часть мужчин начала искать в себе внутреннюю женщину, платить и каяться. Другая – принялась усердно бороться за права мужчин, обвиняя женщин в харассменте и домашнем насилии. Первой ласточкой новой тенденции стал Джонни Депп.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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              Названы причины расстрела военных США в Афганистане

                 9 февраля 2020, 14:18
              Фото: Ghulamullah Habibi/EPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              «Подобные инциденты время от времени случаются из-за низкого уровня военной подготовки армии Афганистана, межэтнических конфликтов и неприятии мирным населением американских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев. Так он прокомментировал расстрел военных США человеком в форме вооруженных сил Афганистана.

              «Инциденты с участием американских и правительственных войск Афганистана время от времени случаются сразу по нескольким причинам. Во-первых, у афганских военных очень низкий уровень военной подготовки. Вооруженные силы страны сформированы без надлежащей мотивации и путем обычной мобилизации», – рассказал доктор исторических наук, ученый-востоковед Александр Князев.

              «Во-вторых, среди афганских военных, которые зачастую неграмотны, наблюдается очень высокий процент дезертирства. Люди переходят либо на сторону талибов, либо просто где-то скрываются. Именно по этой причине правительство Афганистана контролирует, по разным оценкам, всего лишь 20-30% своей территории», – продолжил эксперт.

              «Также в армии Афганистана присутствует межэтническая проблема. Если в преимущественно таджикском регионе стоит военчасть, состоящая из пуштунов – конечно там будут происходить конфликты, в которые будут втянуты американцы. К тому же мирное население их не принимает», – подчеркнул собеседник.

              По его словам, подобные инциденты являются фоном, который подтверждает провал переговоров между США и Талибаном. «Эти переговоры не могут быть успешными, потому что американцы не преследуют такой цели. Да, Трамп обещал вывести войска из Афганистана. Но в рамках своей избирательной кампании он может изменить ситуацию таким образом, чтобы оправдать сохранение войск в стране», – пояснил Князев.

              «На это накладываются и региональные события. Например, после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе переговоров в Катаре американцы поставили талибам два условия: согласиться на сохранение войск в Афганистане и разорвать отношения с Ираном. Но эти требования невыполнимы, потому что у талибов есть свое условие: не использовать территорию Афганистана против других мусульманских стран, первая из которых – это Иран», – добавил востоковед.

              Потому, по его словам, Вашингтон осознанно завел переговоры в тупик, желая сохранить свое присутствие в регионе.

              «Что касается интересов России в данном случае – присутствие или отсутствие американских войск в Афганистане ни на что не влияет. Главная угроза для нас – это наркотрафик, который и без американцев шел к нашим границам. Если говорить о военных угрозах – они минимальны. А вот если американцы перестанут давать деньги кабульскому правительству – любые группировки сметут разбегающуюся афганскую армию, и тогда будет не очень понятно, с кем там иметь дело и вести переговоры», – заключил Князев.

              Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что американские военные погибли в результате перестрелки с военнослужащими Афганистана. 

              Так, New York Times со ссылкой на афганских и американских чиновников пишет, что перестрелка между афганскими и американскими солдататами в субботу привела к гибели военных с обеих сторон. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар во время совместной операции.

              Reuters передает, что в службах безопасности Афганистана заявили о столкновении между американскими и афганскими силами. Однако другой чиновник сказал, что пока нет информации о том, было ли это нападение боевиков или столкновение между военными США и Афганистана.

              Подчеркивается, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности, но в последнее время их число сократилось.

              Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.  Как заявил Леггетт, «согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана».

              В январе сообщалось, что при подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США.


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