Человек в афганской форме расстрелял военных США из пулемета

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9 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
Россияне вскоре смогут контролировать чиновников через интернет. Новые возможности для прямой демократии открывает развитие цифровых платформ обратной связи – «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане

По всей видимости, к большому числу жертв привела медлительность казахской полицииФото: кадр из видео
На юге Казахстана в ходе массовых погромов погибли восемь человек, десятки получили ранения. Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган. Власти уверены, что к трагедии привели действия провокаторов и очевидцев, которые «снимали происходящее на видео». Казахстанские эксперты называют разные версии произошедшего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Человек в афганской форме расстрелял военных США из пулемета

                 9 февраля 2020, 07:31
              Фото: Rahman Safi/Xinhua/Zuma/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              СМИ сообщают, что американские военные погибли в результате перестрелки с военнослужащими Афганистана. Военные США в Афганистане подтвердили, что по американцам открыл огонь человек в афганской форме.

              New York Times со ссылкой на афганских и американских чиновников пишет, что перестрелка между афганскими и американскими солдататами в субботу привела к гибели военных с обеих сторон. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар во время совместной операции.

              Reuters передает, что в службах безопасности Афганистана заявили о столкновении между американскими и афганскими силами. Однако другой чиновник сказал, что пока нет информации о том, было ли это нападение боевиков или столкновение между военными США и Афганистана.

              Подчеркивается, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности, но в последнее время их число сократилось.

              Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.  Как заявил Леггетт, «согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана», передает ТАСС.

              «Мы все еще собираем информацию, причины и мотив нападения на данный момент неизвестны», – заявил он.

              В январе сообщалось, что при подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США.


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