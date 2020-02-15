НАТО выразило готовность пересмотреть численность своих солдат в Афганистане

НАТО готово пересмотреть численность своих солдат в Афганистане, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На полях Мюнхенской конференции он заявил, что НАТО готово пойти на такой шаг, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) «проявит способность и желание сократить насилие», передает РИА «Новости» со ссылкой на VG.

Выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне, министр Армии США Райан Маккарти назвал договоренности о «снижении уровня насилия» началом достижения политического урегулирования ситуации в Афганистане, передает ТАСС.

По его словам, «потребуется несколько недель, но это очень хороший знак».

СМИ сообщали, что Белый дом может до конца недели объявить о соглашении с талибами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о желании закончить войны с участием США на Ближнем Востоке и вернуть американские войска из Афганистана.

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