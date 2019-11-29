Трамп заявил о желании «Талибана» заключить сделку с США

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, прибывший в Афганистан с необъявленным визитом.

«Талибан» хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Заявление прозвучало на встрече Трампа с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Глава администрации США также заявил, что перезапустил переговоры с талибами.

По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

«Мы останемся до тех пор, пока не будет заключена сделка или одержана полная победа», – подчеркнул Трамп.

«Мы встречались с ними [талибами]. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят. Мы достигли значительного прогресса за последние шесть месяцев и в то же время выводим свои войска», – добавил Трамп.

Напомним, Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.

В конце октября сообщалось, что министерство обороны Соединенных Штатов разрабатывает план «поспешного вывода» американских войск из Афганистана на случай соответствующего решения Трампа.

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