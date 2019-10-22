Пентагон занялся подготовкой «поспешного вывода» войск США из Афганистана

Министерство обороны Соединенных Штатов разрабатывает план «поспешного вывода» американских войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента США Дональда Трампа, сообщила телекомпания NBC.

По словам осведомленного военного источника, в Пентагоне готовятся к тому, что приказ о полном выводе войск США из Афганистана может последовать столь же неожиданно, как и в ситуации с Сирией, не исключая, что соответствующее решение будет принято Трампом в ближайшие недели, передает ТАСС.

При этом источники утверждают, что разработка порядка действий на случай вывода войск США из Афганистана носит скорее превентивный характер и являет собой пример «разумного планирования», поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет.

В то же время один из источников отметил, что действия Трампа в Сирии можно считать «генеральной репетицией» того, к чему он готовится в Афганистане.

В понедельник командующим войсками НАТО в Афганистане американский генерал Скотт Миллер сообщил, что США вывели из Афганистана 2 тыс. военнослужащих.

Напомним, в минувшее воскресенье глава Пентагона объявил о переброске американских военных из Сирии в Ирак. На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись» флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы.

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