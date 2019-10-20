Глава Пентагона объявил о переброске американских военных из Сирии в Ирак

США планируют перебросить около 1 тыс. американских военнослужащих из северо-восточной Сирии в западный Ирак для борьбы с (запрещенной в России террористической группировкой) ИГ*, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По словам главы Пентагона, речь идет о передислокации примерно 1 тыс. американских военнослужащих в западный Ирак, передает ТАСС.

«Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается [быстрыми темпами]. Мы говорим о неделях, не о днях», – цитирует Эспера Reuters.

При этом, по словам представителя Пентагона высокого ранга, «ситуация подвижна и планы могут измениться». В то же время остается открытым вопрос, будут ли США использовать иракскую территорию для операций и ударов по террористам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии.

Накануне советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Турция договорилась с Соединенными Штатами о создании в Сирии контролируемой турецкими войсками «зоны безопасности», в которую полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор.

Напомним, в среду войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии. В тот же день сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку. Ранее правительственные войска Сирии заняли Манбидж, город Табка, а также вошли в город Кобани в 150 км от Алеппо.

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