Советник Эрдогана раскрыл договоренности с США о передаче Турции части Сирии

Советник президента Турции Ясин Актай утверждает, что Турция якобы договорилась с Соединенными Штатами о создании в Сирии контролируемой турецкими войсками «зоны безопасности», в которую полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор.

По словам советника Тайипа Эрдогана, «во время встречи [представителей Турции] с американцами обсуждалась глубина создаваемой [в Сирии] зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 километра и протяженностью 444 километра, о чем была достигнута договоренность с делегацией США», передает РИА «Новости».

«Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция», – заявил советник Эрдогана.

При этом он уточнил, что в «зону безопасности» полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. По его словам, это обсуждалось с США, и сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу.

По словам Актая, отсутствие письменной договоренности с США о «зоне безопасности» в Сирии не означает наличие разногласий по этому поводу.

Советник президента Турции утверждает, что сотрудничество Анкары с Вашингтоном в «зоне безопасности» будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО. Ожидается, что после ухода с этих территорий Соединенные Штаты оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.

В субботу Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии.

В тот же день советник Эрдогана предупредил, что появление сирийской армии в оставленных американскими войсками районах для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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