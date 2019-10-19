Турция пригрозила объявлением войны Сирии за защиту курдов

Появление сирийской армии в оставленных американскими войсками районах для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил советник турецкого президента Ясин Актай.

По словам советника турецкого президента, «если сирийский режим хочет войти в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышли с целью предоставить защиту отрядам курдской народной самообороны, это считается объявлением войны Турции, их ждет соразмерный ответ», передает РИА «Новости».

«Американские войска, которые поддерживали отряды народной самообороны, в настоящее время покидают район, но в случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это», – заявил Актай.

При этом он утверждает, что в случае предоставления сирийской армией гарантий неприсутствия в этом районе террористических группировок, которые могут представлять угрозу безопасности Турции, Анкара может поменять позицию и оценить предложенные решения для урегулирования ситуации.

По словам советника Эрдогана, турецкие и другие иностранные войска покинут Сирию после установления мира и безопасности на всех сирийских землях. «Турция не отнимает земли у других», – добавил Актай.

Ранее в субботу Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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