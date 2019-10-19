Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии

Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Если террористы не покинут зону безопасности, как сказано в достигнутом с США соглашении, то мы продолжим операцию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV.

Напомним, вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сведения о возобновившихся атаках турецкой армии, а президент США Дональд Трамп заявил, что Турция восстановила «полную паузу» в ходе военной операции в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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