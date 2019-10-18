Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если договоренности с США по отводу курдских подразделений в Сирии не будут выполнены, то Анкара продолжит военную операцию.

Турция не будет выводить войска из занятых районов на севере Сирии, отметил Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает ТАСС.

Турецкий лидер также назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в зоне операции в Сирии, сообщает РИА «Новости». Он заверил, что турецкие войска соблюдают режим прекращения огня.

Эрдоган отметил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным 22 октября в Сочи следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии.

В пятницу сообщалось, что турецкая армия возобновила атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с Соединенными Штатами.