Трамп сообщил о «полной паузе» в турецкой операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция восстановила «полную паузу» в ходе военной операции в Сирии.

«Прекращение огня установлено. Или же пауза, можете называть это как угодно. Сегодня утром были случаи снайперского огня и минометных обстрелов, они были быстро остановлены. Они вернулись к полной паузе», – заверил Трамп, передает ТАСС.

Напомним, вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США. Позже Эрдоган опроверг сведения о возобновившихся атаках турецкой армии.