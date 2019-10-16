США заявили об уходе коалиции из Ракки

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
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«План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

Зеленский просит о простой формальности, которая даст ему повод объявить себя победителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
На заседании контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия к Москве, Донецку и Луганску, пояснив, чего хочет в обмен на «формулу Штайнмайера». Судя по всему, в этих требованиях и заключается первичный «план Зеленского по Донбассу», который уже успели одобрить в ЕС. Среди прочего там есть призыв к ДНР/ЛНР отказаться от рубля и только одно принципиальное новшество.  Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
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Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
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Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Выходцы из бывших стран СССР активно занимают вакансии не только медсестер, но и докторов любого профиля. Это касается как государственных, так и частных клиник. Подробности...
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    Россия своих людей не бросает

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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              США заявили об уходе коалиции из Ракки

              16 октября 2019, 21:20

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии, заявил Пентагон.

              Об этом сообщает ТАСС.

              Сирийская армия в среду впервые за пять лет вошла в Ракку. Этот город был освобожден от ИГ* (запрещено в России) сирийской оппозицией при поддержке коалиции США в результате кровопролитных боев и бомбардировок города, которые повлекли за собой большие потери среди гражданского населения.

              Ранее правительственные войска Сирии заняли Манбидж, город Табка, а также вошли в город Кобани в 150 км от Алеппо.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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