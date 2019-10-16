США заявили об уходе коалиции из Ракки

Войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии, заявил Пентагон.

Об этом сообщает ТАСС.

Сирийская армия в среду впервые за пять лет вошла в Ракку. Этот город был освобожден от ИГ* (запрещено в России) сирийской оппозицией при поддержке коалиции США в результате кровопролитных боев и бомбардировок города, которые повлекли за собой большие потери среди гражданского населения.

Ранее правительственные войска Сирии заняли Манбидж, город Табка, а также вошли в город Кобани в 150 км от Алеппо.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД