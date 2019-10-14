Сирийская армия заняла город Табка

Армия Сирии в понедельник вошла в город Табка в провинции Ракка и движется дальше на север, сообщили СМИ.

«Сирийская правительственная армия вошла в Табку на западе провинции Ракка и движется на север», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Аl-Mayadeen сообщение источника с места событий.

Официальных заявлений от сирийских властей по данному поводу пока не поступало.

Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», армейские подразделения направятся в ближайшие часы к расположенному на границе городу Кобани (150 км от Алеппо). При этом размещению правительственных сил мешает присутствие в этих районах американских войск, которые не успели покинуть свои базы на подконтрольной курдским формированиям территории, передает ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что сирийские войска завершили размещение в западных окрестностях города Манбидж в 85 километрах к северо-востоку от провинциального центра Алеппо.

В воскресенье представители сирийских курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении военнослужащих Сирии вдоль границы страны с Турцией.

Советник турецкого президента Ясин Актай заявил, что турецкая армия даст отпор сирийским вооруженным силам в случае боестолкновения на границе двух стран.

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