Советник Эрдогана не исключил столкновений между армиями Сирии и Турции

Турецкая армия даст отпор сирийским вооруженным силам в случае боестолкновения на границе двух стран, заявил советник турецкого президента Ясин Актай.

По словам советника Эрдогана, у сирийской армии «нет сил» воевать на северо-востоке Сирии, и ей необходимо подумать, прежде чем входить в этот регион и «усложнять ситуацию там», передает РИА «Новости».

«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую (в Турции) организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста», – заявил Актай.

При этом советник Эрдогана не исключил возникновения столкновений между двумя армиями на северо-востоке Сирии.

Комментируя соглашение курдов с официальным Дамаском, Актай отметил, что это признак «враждебности по отношению к Турции». По его словам, Турция не приемлет присутствия курдских сил на северо-востоке Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

В воскресенье власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, а также установить контроль над двумя городами на границе с Турцией. В тот же день представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией.

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