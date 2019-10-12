Турецкие войска захватили город Рас-эль-Айн в Сирии

Вооруженные силы Турции при поддержке так называемой Свободной сирийской армии (ССА) установили контроль над городом Рас-эль-Айн на четвертый день операции «Источник мира» в Сирии, сообщило минобороны Турции.

«В ходе операции «Источник мира», которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн», – передает ТАСС заявление турецкого военного ведомства.

Рас-эль-Айн является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия намеревалась захватить в ходе новой трансграничной операции.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Эрдоган заявлял, что Анкара не станет останавливать военную операцию в Сирии, несмотря на призывы США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД