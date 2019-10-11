Эрдоган заявил о продолжении операции в Сирии вопреки угрозам США

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет останавливать военную операцию в Сирии, несмотря на призывы США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указ, разрешающий минфину страны вводить санкции против Турции.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды, в свою очередь, обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.