ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии

Вооруженные силы Турции в рамках операции «Источник мира» нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии, сообщило министерство национальной обороны Турции.

«В рамках операции «Источник мира» к востоку от [реки] Евфрат ВВС и другая боевая техника [Турции] нанесли удары по 181 объекту террористических организаций», – приводит ТАСС сообщение министерства национальной обороны Турции.

Старший советник турецкого лидера Тайипа Эрдогана Гюльнур Айбет в свою очередь сообщила, что США не мешали турецким самолетам наносить удары по Сирии.

«Как вы видите, в данный момент мы атакуем, в том числе с воздуха», – сказала Айбет в эфире телеканала CNN. «Думаю, это говорит само за себя», – добавила советница Эрдогана.

При этом, по ее словам, «это не операция против курдов», действия Анкары направлены против формирований «Сил народной самообороны» (СНС), а также против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Они, по словам Айбет, «осуществляют атаки против Турции».

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей.

Вслед за этим ВС Турции вторглись на территорию Сирии в трех точках границы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов.

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