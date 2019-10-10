Турецкие войска начали штурм сирийского города Рас-эль-Айн

Войска Турции предпринимают попытки наземного вторжения в сирийский приграничный город Рас-эль-Айн в провинции Хасеке, передает гостелевидение САР.

Телеканал Ikhbariya сообщает, что «самолеты турецкого режима атакуют город Рас-эль-Айн в провинции Хасеке». Одновременно с этим предпринимаются попытки наземного вторжения в город, передает РИА «Новости».

Кроме того, турецкие войска ведут обстрел ряда деревень к востоку от Рас-эль-Айна.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии.

В свою очередь курды обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Также он сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ* из Сирии.

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