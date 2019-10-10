Турция возобновила обстрелы в Сирии

Войска Турции в рамках операции «Источник мира» возобновили обстрел сирийского приграничного города Рас-эль-Айн.

«Войска турецкого режима возобновили обстрел города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелевидение Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ* из Сирии.