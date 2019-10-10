Курды обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с боевиками ИГ

Курдские формирования из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заявили, что турецкие войска нанесли авиаудар по тюрьме, в которой содержатся боевики террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).

«Турция нанесла авиаудар по одной из тюрем, в которой содержатся боевики (запрещенной в России террористической группировки) «Исламского государства*», – приводит ТАСС заявление СДС.

Напомним, по последним данным, ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей.

Вслед за этим ВС Турции вторглись на территорию Сирии в трех точках границы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов.

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