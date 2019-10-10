США решили эвакуировать «самых опасных» боевиков ИГ из Сирии

Соединенные Штаты эвакуируют «самых опасных» боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) из северных районов Сирии, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы забираем некоторых самых опасных боевиков [запрещенной в России террористической группировки] ИГ*, перевозим в другие защищенные места… Мы хотим убедиться, что они не сбегут», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

По словам главы американской администрации, в районе находятся «тысячи захваченных боевиков» [запрещенной в России террористической группировки] ИГ, многие из которых являются гражданами других стран, но власти этих стран не принимают своих граждан обратно.

Накануне Кремль оценил последствия возможного освобождения курдами боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

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