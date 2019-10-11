Трамп разрешил минфину США вводить санкции против Турции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ, позволяющий ввести санкции против Турции.

Мнучин подчеркнул, что, несмотря на это разрешение, минфин пока не применяет ограничения против Турции, передает ТАСС.

Глава ведомства заверил, что санкции против Анкары будут очень мощными и могут сокрушить экономику этой страны.

Ранее Трамп заявил, что готов «ударить» по Турции финансово и с помощью санкций, в случае, если она не станет «играть по правилам». Анкара ответила на эти высказывания.