Анкара ответила на угрозы Трампа

Турция не станет менять свою политику и отменять операцию в Сирии в связи с угрозами президента США Дональда Трампа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Если бы мы боялись каких-то заявлений, мы бы не начали операцию в Сирии. Я не могу комментировать твиты Трампа. Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил, что готов «ударить» по Турции финансово и с помощью санкций, в случае, если она не станет «играть по правилам».

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания зоны безопасности. Турецкие войска собираются продвинуться как минимум на 30 километров вглубь Сирии.

Также наносятся регулярные авиаудары в зоне проведения военной операции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о военной операции Турции.

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