Турция озвучила планы по продвижению в Сирии

Турецкие войска собираются зайти вглубь территории Сирии как минимум на 30 километров, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«На первый этап мы планируем создать зону безопасности длиной 120 километров, затем – 400 километров. Ширина – около 30 км, снижать ее не планируем», – передает его слова РИА «Новости».

В среду Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, которая направлена против курдов и ставит целью создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе.

ВС Турции нанесли удары по 181 объекту на территории арабской республики, сообщалось, что бои ведутся в Телль-Абъяде. Известно о жертвах среди мирных жителей.

Курды также обстреляли турецкие приграничные города.

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