Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.

По информации канала, в результате обстрела пострадали 18 человек, передает ТАСС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии.

ВС Турции нанесли удары по 181 объекту на территории арабской республики. Курды заявили, что была обстреляна в том числе тюрьма с террористами.

Эрдоган заявил, что «Исламское государство*» (запрещено в России) не сможет возродиться после военной операции Турции в Сирии, пленных боевиков не выпустят из тюрем.

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