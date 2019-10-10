Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции

Президент США Дональд Трамп, говоря о военной операции Анкары в Сирии, заявил, что готов «ударить» по Турции, в случае, если она не станет «играть по правилам».

«Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и с помощью санкций, если они не станут играть по правилам. Я внимательно слежу», – написал Трамп в своем Twitter.

Американский президент отметил, что разговаривает с обеими сторонами конфликта и пытается закончить «бесконечные войны».

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии, курды заявили, что обстреляна была в том числе тюрьма с террористами.