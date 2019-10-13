Дамаск направил войска на север Сирии для противодействия Турции

Правительство Сирии приняло решение направить войска на севере Сирии, чтобы оказать противодействие Турции, которая уже пятый день проводит там операцию «Источник мира» против курдских формирований.

Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сирийские правительственные силы возьмут под свой контроль два крупных города, расположенных на границе с Турцией, в течение ближайших двух дней.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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