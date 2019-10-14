Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо

Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж провинции Алеппо, находящийся под контролем «Сил народной самообороны» (СНС) курдов, сообщил телеканал Al Mayadin.

По информации телеканала, курдские отряды «Сил народной самообороны» (СНС) пропустили подразделения сирийских правительственных войск через свои посты в город Манбидж, расположенный в 85 км к северо-востоку от провинциального центра Алеппо, передает ТАСС.

По информации курдских источников телеканала, в ближайшие часы сирийская армия войдет в город Кобани на восточном берегу реки Евфрат в 150 км от Алеппо.

По сведениям SANA, «сирийская армия выдвинулась в северные районы, чтобы противостоять турецкой агрессии и защитить мирное население».

По поступающим сообщениям, жители городов и сел к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить войска для защиты сирийской границы. В городе Хасеке начались массовые демонстрации в поддержку возвращения под суверенитет Дамаска северных и северо-восточных регионов Сирии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

В воскресенье власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, а также установить контроль над двумя городами на границе с Турцией. В тот же день представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией.

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