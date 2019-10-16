Сирийская армия вошла в Кобани

Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится в 150 км от Алеппо у границы Турции и Сирии, сообщил телеканал «Аль-Маядин».

Сирийские войска развертывают свои силы в городе и его окрестностях, передает ТАСС.

Ранее армия САР также заняла Манбидж и впервые за пять лет вошла в Ракку.

Перед этим США объявили о выводе войск с севера Сирии из-за наступления Турции. Операция Анкары против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября.

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