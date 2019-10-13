США начали вывод 1 тыс. военных с севера Сирии

Соединенные Штаты начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, заявил шеф Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS.

Эспер сообщил, что Турция, «вероятно, намерена расширить наступление еще дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад», передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, «Силы демократической Сирии» (СДС) стремятся, скажем так, заключить соглашение с сирийцами и россиянами, чтобы начать контрнаступление против Турции на севере».

Шеф Пентагона сообщил, что американские силы могут оказаться «зажаты между двумя противостоящими друг другу наступающими армиями, и это очень уязвимое положение».

По этой причине президент США Дональд Трамп дал указание начать заблаговременный вывод войск с севера Сирии, сообщил Эспер. Он уточнил, что речь идет о примерно 1 тыс. американских военнослужащих, остающихся в регионе.

Эсперу был также задан вопрос, разрешено ли американским военным открывать ответный огонь в случае нападения на них. По словам министра, у них есть «право на самооборону, и они воспользуются им, если это будет необходимо».

Ранее командир курдов в составе «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани (Абди) предложил США либо остановить турецкое наступление, либо покинуть регион, чтобы освободить место для российских сил и правительственных войск Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД