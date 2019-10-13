Командир курдов в Сирии предложил США уйти и уступить место России

Командир курдов в составе «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани (Абди) предложил США либо остановить турецкое наступление, либо покинуть регион, чтобы освободить место для российских сил и правительственных войск Сирии.

CNN приводит содержание стенограммы встречи Кобани с заместителем спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство*» Уильямом Рубаком.

Кобани заявил, что США отказываются «защищать людей» и не дают этого сделать «другим силам», передает ТАСС.

«Вы нас продали. Это аморально», – заявил он.

Кобани потребовал от США ответить, способны ли они защитить курдов и «прекратить бомбежки». Если нет, то Кобани готов договориться с Россией и сирийскими властями, «чтобы пригласить их авиацию».

Кобани заявил, что американское присутствие в регионе «настроило против» курдов «всех остальных в Сирии». Он отметил, что курды «добросовестно сотрудничали» с США, но если те не могут остановить турецкие бомбежки, то американцам следует «отойти в сторону», чтобы на их место можно было «впустить русских».

Он также заявил, что не стремится нарушать территориальную целостность Сирии. Курдские формирования, как заявил Кобани, в будущем должны войти в состав государственных сил.

Американская сторона попросила Кобани пока «не принимать никаких решений». Рубак заверил, что США добиваются от Турции приостановки наступления.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России.

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