На брошенной американцами базе в Сирии нашли книги о Гарри Поттере и шприцы

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что на базе Дадат к северу от Манбиджа, оставленной американскими военными, нашлись все части серии романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

«Кстати, американские военные много читают. В основном фэнтези. Нашли все части Гарри Поттера», – сообщил Поддубный в Instagram.

Он также указал, что американские военные оставили не только личные вещи и сухой паек, но даже боевую документацию. При этом военкор отметил, что военнослужащих США «никто не подгонял». «Не под огнем отступали, как наши из Пальмиры в 2016-м», – напомнил он.

В свою очередь российский военкор Александр Коц показал фотографии, на которых видно, что американцы забыли забрать не только книги о Гарри Поттере, но и Библию.

Кроме того, он опубликовал снимки множества использованных шприцов, которые остались на базе после американцев.

Ранее Поддубный и Коц рассказали о брошенном на этой базе флаге Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»). Российские журналисты отмечали, что американцы покидали базу у Манбиджа в спешке.

До этого были опубликованы фотографии с базы в Манбидже, «настенная роспись» на которой оказалась посвящена России.

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