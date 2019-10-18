США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи

Российские журналисты, посетив брошенную США базу у сирийского Манбиджа, убедились, что уходили американцы в спешке.

Как передает «Звезда», американские военные «успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику». Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.

«Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные», – говорится в сообщении.

В частности, нарисован «белоголовый орел», который сопровождается надписью «Америка наблюдает. Всегда наблюдает». Но «есть и более приятные» послания, например, «книга с подписью «С любовью от армии».

На базе размещались подразделения американских авианаводчиков, передает «Интерфакс».

Напомним, опубликованы фотографии с базы в Манбидже, «настенная роспись» на которой оказалась посвящена России. На них был изображен мужской половой орган в цветах российского флага и надпись «педик». Автором оскорблений оказался украинец.

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