Автором оскорблений в адрес России на брошенных американских базах оказался украинец

Матерные надписи с посланиями для русских на оставленных американцами базах в Сирии делал украинский переводчик, сообщают СМИ.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поговорил с курдским офицером в совместном штабе.

«На самом деле эти глупые надписи делали не американцы. Во-первых, у них не принято ругаться на тему нетрадиционной ориентации. Во-вторых, с вашими офицерами они всегда вели себя подобающе. Это, скорее всего, сделал их переводчик на русский. Он из США, но украинец. Я слышал, вы с ними не очень дружите», – рассказал офицер корреспонденту издания.

Ранее были опубликованы фотографии с брошенной американцами военной базы в Манбидже, «настенная роспись» на которой оказалась посвящена России. На них был изображен мужской половой орган в цветах российского флага и надпись «педик».