На базе под Манбиджем нашли брошенный флаг спецназа США с надписью «Приди и возьми»

Военные корреспонденты из России Евгений Поддубный и Александр Коц нашли на американской базе Дадат к северу от Манбиджа брошенный флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»).

«Эта фраза – девиз Центрального командования специальными операциями США, представители которого бежали с этой территории. Наши легендарные военкоры Евгений Поддубный и Александр Коц к стыду американских воинов пришли и взяли», – говорится в Telegram-канале «Сварщики».

Также опубликованы фото журналистов с брошенным флагом.

Позже Поддубный в своем Instagram рассказал об этом флаге.

«Уходили американские военные так, как будто на них шла Орда. То есть не уходили, а бежали. Хотя никто их не торопил. Бросили много чего на опорнике. Документы, жесткие диски, письма из дома, личные вещи. И вот оставили историческую реликвию. Флаг техасских повстанцев. Для жителей когда-то дикого запада почти священная реликвия», – написал он.

По словам журналиста, в 1835 году техасские повстанцы не подчинились мексиканскому диктатору и не отдали единственную пушку, что у них была, после чего произошла «Битва при Гонзалесе», в которое погибли двое и двое были ранены. Пушку ковбои так и не отдали. На флаге было написано «приди и возьми это».

«В 2019 году на опорнике в далекой Сирии наверняка был парень из Техаса. Парень, наверняка с большим уважением относится к собственной истории, к чужой только не очень. Вот патриот и бросил реликвию. И вот в Сирии, этот девиз как будто шутка над парнями JTAC. Более того, это еще и девиз КССО США. Неловко», – написал он.

Ранее российские журналисты, посетив брошенную США базу у сирийского Манбиджа, убедились, что уходили американцы в спешке.

До этого были опубликованы фотографии с базы в Манбидже, «настенная роспись» на которой оказалась посвящена России.

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