Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает Reuters.

Глава Белого дома встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и посетил дислоцированные в стране американские войска, передает ТАСС.

Визит Трампа – первый за время его президентства – стал «частью сюрприза» для американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.

В последний раз в Афганистан прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

То, что о визите не было известно заранее, журналисты пула Белого дома объясняют «соображениями безопасности».

В конце октября сообщалось, что министерство обороны Соединенных Штатов разрабатывает план «поспешного вывода» американских войск из Афганистана на случай соответствующего решения Трампа.

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