Глава американского государства Дональд Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов.

На вопрос о том, может ли он гарантировать мирную передачу власти, Трамп заявил: «Посмотрим, что произойдет». При этом он уверен, что «никакой передачи власти» не понадобится, так как «будет продолжение» его президентства.

Он считает, что процесс «голосования вышел из-под контроля», передает ТАСС.

Трамп заявил, что голосование по почте «будет одной из самых больших катастроф и одной из самых огромных неловкостей в истории» США, «демократы знают это, и все равно пытаются устроить хаос», передает РИА «Новости».

По мнению президента США, демократы «используют COVID в качестве предлога для мошенничества», а заявления об иностранном «вмешательстве» – «ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас». Как считает Трамп, у других стран «будет легкий способ взломать систему, просто подделав бюллетени», они «сделают миллионы поддельных бюллетеней».

«Поэтому когда вы говорите о Китае, России, Северной Корее, Иране – все просто ерунда по сравнению с этим», – сказал он.

Трамп допускает, что исход предстоящих в ноябре в стране выборов определит лишь Верховный суд США: «Считаю, что это дойдет до Верховного суда. И очень важно, чтобы было девять судей».

Он заверил, что администрация США внимательно следит за поведением социальных сетей в преддверии выборов и «видит, что происходят несправедливые вещи».

Трамп возмутился, что Twitter периодически ставит пометки с предупреждениями о нарушении правил соцсети на его постах, а верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи можно «без ограничений извергать мерзкую, антисемитскую ненависть и даже угрозы расправы».

«Некоторые платформы используют свою власть, получают огромное количество персональных данных без согласия пользователей или подстраивают условия оказания услуг для того, чтобы обманывать и вводить в заблуждение», – сказал он.

С пресс-конференции Трамп ушел неожиданно, заявив: «У меня срочный звонок. Я вернусь – увидимся завтра».

Напомним, Хиллари Клинтон призвала своего соратника по партии Джо Байдена не признавать поражения на президентских выборах «ни при каких обстоятельствах».

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