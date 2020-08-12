Байден выбрал следующего президента Америки

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

На встрече с госсекретарем Помпео Лукашенко вел себя как любезный кум Николай Петров/БелТа/ТАСС
От третьей ночи «белорусской революции» ждали усиления протестов, но произошло обратное: протестующих было гораздо меньше, чем прежде, и силовики быстро захватили инициативу. Это приняло характер охоты за людьми и сопровождалось показной жестокостью, но, в отличие от ситуации с «евромайданом» и Януковичем, Запад не спешит занять сторону оппозиции и будто бы боится ссоры с Лукашенко. Почему? Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана

Эксперты предупреждают, что силовой ресурс Лукашенко не бесконечен Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/REUTERS
Протест в столице Белоруссии в первую же ночь после выборов превратился из мирного в насильственный – против милиции использовались пиротехника и «коктейли Молотова». В ответ власти применили жесткие меры, которые привели к спаду активности на улицах. Как Александру Лукашенко удалось сбить волну протеста и почему белорусская оппозиция вряд ли сможет повторить успех украинского Майдана? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Байден выбрал следующего президента Америки

    Кажется, что выбор Байдена в пользу чернокожей женщины был предопределен, но все значительно сложнее    12 августа 2020, 22:00
    Фото: REUTERS/Lucas Jackson
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис. И это, к сожалению, не сугубо американское, это мировое по значимости событие. Оно означает, что именно Харрис выбрали на роль «первой женщины − президента США». Причем ее переезд в Белый дом может состояться не через восемь лет и даже не через четыре года, а гораздо раньше.

    Выбор Джо Байденом напарника – кандидата на пост вице-президента США, пожалуй, самый важный в своем роде за долгие десятилетия. Поскольку речь сейчас идет не о выборе того, кто будет улыбающейся и скучной тенью президента, а того, кому с высокой долей вероятности предстоит возглавить американское государство, причем не через четыре года (после следующих выборов), а раньше.

    В этом году Байдену исполнится 78 лет, но он не просто стар, он откровенно плох, возможно, даже очень плох. У него проблемы с памятью, из-за которых он иногда не может понять, где находится и с кем. Он постоянно заговаривается, и рождаемые им «перлы» производят гнетущее впечатление. Он знает об этом, а потому эмоционально неустойчив: например, может накинуться на избирателя с оскорблениями, не поняв сути адресованного ему вопроса.

    Собственно, возможность его победы на выборах сохраняется сугубо потому, что полноценная избирательная кампания в США не ведется из-за пандемии. Все, что делает Байден, это сидит в своем доме, как в бункере, периодически записывая обращения к избирателям. Политтехнологи демократов открыто признают этот фактор одним из решающих – так ветеран Сената не сможет наломать слишком много дров, а избиратели все равно придут голосовать не столько за Байдена, сколько против Трампа.

    Избиратели сами все прекрасно понимают: согласно соцопросам, порядка 60% американцев не верят, что Байден останется президентом хотя бы до конца первого срока, то есть до 2025 года. Что должно произойти до этой даты, смерть или отставка по недееспособности, не важно – важно, что обязанности президента в этом случае будет исполнять Камала Харрис. И она же, скорее всего, станет кандидатом от демократов на выборах-2024.

    Амбиции у нее именно что президентские. Полагаясь на благосклонность демократического истеблишмента, она заявила свою кандидатуру уже на этих выборах, более того, многие аналитики сулили победу именно ей. Но произошло неожиданное: малоизвестная конгрессвумен и отставной майор Национальной гвардии США Тулси Габбард (пожалуй, самая нетипичная и комплементарная России демократка из возможных) в ходе дебатов сбила Харрис на взлете и вытащила все скелеты из ее шкафа.

    Самый известный из них – то, что Харрис, большую часть жизни проработавшая прокурором в Калифорнии, не расследовала нарушения своих подчиненных, лгавших под присягой и скрывавших важные улики; хуже того, держала в заключении людей, располагая доказательствами их невиновности. Скорее всего, не со зла. Из карьерных соображений.

    Иными словами, Харрис – женщина скользкая и зубастая, опытный юрист и командный игрок. Но самое ценное, как уже сказано выше, что ей благоволит партийная элита – и, сколь можно судить по выбору Байдена, элита видит бывшего прокурора той самой «первой женщиной – президентом США», появление которой предрекают уже в скором будущем.

    Другое дело, что выбор в пользу Харрис трудно назвать по-настоящему удачным с точки зрения текущей кампании. Есть подозрение, что она не поможет Байдену победить на выборах, более того, ее утверждение в пару к «сонному Джо» (так Байдена называет Трамп) будет воспринято избирателем как надувательство.

    Исходя из той «революции ценностей» и «новой этики», ради которых американские леваки громят собственные города под «крышей» Демпартии, парой к цисгендерному патриарху Байдену (раз уж руководство демократов решило продавить именно его кандидатуру) должна встать чернокожая женщина. Формально Харрис удовлетворяет этому требованию, но в том, что касается цвета ее кожи, именно что формально.

    Вообще, с инклюзивностью афроамериканцев в Сенате США дела обстоят из рук вон плохо. Из ста сенаторов чернокожий всего один, причем представляет он не «антирасистскую» Демократическую, а Республиканскую партию (Тим Скотт, штат Южная Каролина).

    Калифорнийка Камала Харрис не «черная», а «цветная», причем из тех, кого называют «белыми внутри». Ее отец, не принимавший особого участия в воспитании дочери, профессор экономики из Ямайки, а мать – тамилка из Индии. Другими словами, Харрис – метис и дочь иммигрантов, вышедшая замуж за еврея. Она и ее предки не имеют отношения к тому чернокожему сообществу США, которое долгие годы страдало от рабства, сегрегации и системного расизма, просто ее кожа чуть-чуть темнее, чем у среднестатистического англосакса.

    Дальше – хуже. Харрис – потомок рабовладельцев, пускай не американских, а ямайских, но это с точки зрения «новой этики» не должно играть никакой роли.

    То, что касается защиты прав женщин – еще одного первоочередного пункта повестки демократов, и вовсе сочетается с парой Байден – Харрис вопиющим образом. Он был обвинен бывшими сотрудницами в сексуальных домогательствах и отказывается комментировать эту тему в надежде, что все забудут. Она заявляла, что ничего не знала об аналогичных практиках со стороны ее многолетнего заместителя, но многие в этом сомневаются.

    Эту карьеристку невозможно отнести к левому, социалистическому крылу демократов, которое, как теперь считается, будет определять будущее партии. Харрис именно что «от элит», что плохо в глазах значительной части избирателей, а хорошо только в глазах тех самых элит, которые в современных США принято ненавидеть.

    Может показаться, что ориентация на левацкую молодежь и прочих «социалистов» – всего лишь блажь, но это не так. Именно теперь она является принципиально важным активом, который грозит прогулять выборы, а должен прийти и проголосовать за Байдена в условиях, когда кандидатура «сонного Джо» не вызывает вообще никакого энтузиазма.

    На топливе из одной только ненависти к Трампу демократическая политмашина рискует не доехать до финиша.

    Наконец, Харрис из Калифорнии, а это не несет никакой полезной нагрузки. Калифорния в любом случае проголосует против Трампа и к «неопределившимся штатам», за которые будет вестись борьба, давно уже не относится.

    Гораздо более полезным приобретением для Байдена могла бы стать сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – женщина почти столь же левых взглядов, как и легендарный (теперь уже) Берни Сандерс. Или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, которая могла бы вернуть Демпартии голоса рабочих из «ржавого пояса», обеспечивших победу Трампу на прошлых выборах.

    Однако Уоррен с ее идеями о сверхналогах для сверхбогатых не нравится спонсорам демократов с Уолл-стрит. А Уитмер прославилась как проводник стратегии максимально жесткого и болезненного карантина, когда людям запрещалась даже навещать родственников, что может сработать против нее сейчас, когда все решили, что карантином, оказывается, можно пожертвовать ради более высоких целей (ради тех же погромов, например).

    Поэтому выбрали Харрис – все-таки она формально «цветная», лояльна демократической буржуазии и не дает спуску врагам, прежде всего Трампу, в отношении которого в Сенате ведет себя в соответствии с основной профессией прокурора.

    Сам Трамп называет Харрис «фальшивкой» и явно доволен тем, что скелеты в ее шкафу успели обнаружить еще до выхода кампании на финишную прямую. Но, возможно, рано радуется: COVID стал самым жирным из «черных лебедей», кружащих над Америкой, и уже сделал выбор кандидата в вице-президенты – прежде третьеразрядного события, интересующего в основном политологов – событием почти историческим.

    Впрочем, среди конспирологов бытует мнение, что нынешний вице-президент Майкл Пенс тоже является ключевой исторической фигурой. Между ним – бывшим губернатором Индианы из Движения чаепития, религиозным традиционалистом-ультраконсерватором – и нью-йоркским бизнесменом-тусовщиком Трампом очень мало общего. И принято считать, что тем самым он как бы подстраховывает Трампа от физической ликвидации со стороны влиятельных ненавистников, ибо в этом случае страной начнет руководить такой мракобес, как Пенс.

    В паре Харрис – Байден другая зависимость. Задача бывшего зама Обамы – выиграть эти выборы за счет политики идентичностей (согласно оной, все меньшинства, а также женщины, должны голосовать за демократов, иначе стыдно) и очень быстро отойти в сторону, сведя свою деятельность к совещаниям, проводимым в кресле у камина.

    А править страной будет Харрис и стоящие за ней элиты, включая давнего опекуна и патрона – Хиллари Клинтон.

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