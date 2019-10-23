Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия?

В отечественной политологии принято утверждать, что Москве значительно удобнее иметь дело с президентами США, избранными от Республиканской партии, нежели с президентами-демократами. Обычно это объясняется тем, что «ослы» (таков официальный символ Демпартии) более догматичны и зависимы от идеологии, тогда как республиканцы – прагматики.

Это подтверждается исторической хроникой. При Эйзенхауэре советский лидер впервые посетил Америку, при Никсоне началась «политика разрядки», а уж при Рейгане американский и советский лидеры смотрелись закадычными друзьями.

Сравним с демократами: при Трумэне грянула холодная война, при Кеннеди – Карибский кризис, при Картере произошел резкий упадок в отношениях с бойкотами друг друга, а при Клинтоне – бомбардировки Белграда.

То, что было при Обаме, помнят все. Благо многое из этого, включая политику санкций, не закончилось до сих пор.

Справедливости ради стоит отметить, что по части декларирования антироссийских идеологем республиканцы, пожалуй, превосходят демократов. Тот же Никсон избирался на лозунгах о противостоянии «красной угрозе», а до него параноидальным антикоммунизмом были известны другие республиканцы – сенаторы Маккарти и Голдуотер. Преемник последнего в кресле сенатора – небезызвестный Джон Маккейн, а маккартизмом запятнал себя даже президент Рейган, относившийся к Советской России как к «империи зла».

Проще говоря, республиканцы более истеричны, но менее принципиальны, а эгоизм в их взглядах зачастую превалирует над мессианством – стремлением нести отсталым странам свет американской демократии. Москву это более-менее устраивает: с лицемером договориться проще, чем с фанатиком.

Другое дело, что подобные расклады к настоящему дню малоактуальны. По крайней мере, за идеализмом демократической элиты все чаще просматривается банальная коррупция. Но есть, конечно, и исключения. Например, социалист Берни Сандерс или член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. Особенно Тулси Габбард.

Об этой замечательной женщине сейчас много говорят, поскольку Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года», ради которой Москва готова бросить в бой «множество сайтов и ботов».

Будем считать, что мы вступили в этой бой, госпожа Клинтон.

Но если серьезно, Тулси Габбард настолько необычный американский политик, что о ней просто необходимо рассказать поподробнее. Она действительно поднимала тему российско-американских отношений в том плане, что им необходима «перезагрузка», и вообще с Москвой лучше сотрудничать, чем враждовать. Однако интересна отнюдь не этим.

Начнем с общей биографии. Габбард всего 38 лет, но она уже опытный политик – в 21 год проснулась самой молодой женщиной в истории США, избранной в законодательное собрание штата. Впоследствии Тулси установит еще несколько своеобразных рекордов. Например, станет лучшей выпускницей офицерской школы Алабамской военной академии, первой индуисткой в Конгрессе США и первой женщиной, награжденной военной наградой в государстве Катар.

В Катаре она командовала взводом военной полиции и обучала местную гвардию. Службу закончила в звании майора, а начинала в качестве добровольца в медицинском полку на иракской войне.

Блистательная политическая карьера в родном штате, служба Родине и первенство на некоторых участках борьбы за гендерное равенство сделали Габбард восходящей звездой Демократической партии, где ее поспешили назначить вице-председателем Национального комитета. Это было в эпоху Обамы, когда особенно ценились те кадры, что были категорическими противниками войны в Ираке, как и сам Обама. Тулси, несмотря на свое военное прошлое, как раз из таких, в чем, впрочем, нет ничего нового: бывший госсекретарь и бывший же кандидат в президенты от демократов Джон Керрри тоже был героем Вьетнамской войны с тремя медалями «Пурпурное сердце», а после – видным антивоенным активистом.

С Демократической партией Тулси также роднили левые взгляды на экономику и прогрессивное отношение к таким вопросам, как гей-браки и аборты. Первого в Конгрессе индуиста тоже логичнее видеть в рядах демократов (религию Тулси переняла от матери – белой американки, тогда как ее отец – видный гавайский политик и этнический самоанец – является католиком). Но в своей антивоенной риторике она пошла гораздо дальше большинства «ослов», обернувшись изоляционисткой, то есть принципиальной сторонницей военного невмешательства США в дела третьих стран.

Это не только Ирак, но и Афганистан, и Сирия, и Ливия, и весь Ближний Восток в принципе. Габбард уверена, что американские солдаты должны вернуться домой, а правительство – отказаться от поддержки террористических организаций и сотрудничества с теми, кто из поддерживает. Звучит как нечто само собой разумеющееся, но на практике означает, что Пентагон и ЦРУ больше не будут спонсировать и вооружать антиасадовские силы в Сирии – соответствующий закон был предложен Габбард, но отклонен Конгрессом.

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Кстати, она из тех немногих демократов, кто не боится понятий «исламизм» или «исламский терроризм», что по меркам Демпартии весьма неполиткорректно. Более того, Габбард выступала против принятия мигрантов с Ближнего Востока, а это совсем уж вопиющий для демократов тезис, за который ее тут же окрестили «ультраправой». В этом, а также в изоляционизме она чрезвычайно близка к Трампу. Когда он избрался президентом, то вспомнил о Габбард, поддержавшей его в вопросе вывода войск из Сирии, и пригласил на встречу. После встречи появились утечки, что молодую демократку в республиканском Белом доме рассматривают ни много ни мало как кандидата на пост госсекретаря или постпреда в ООН.

Отказ от военных интервенций в современных США называют «пропутинской повесткой». И впервые о Габбард как о «выгодном для России политике» ряд американских политологов заявили в феврале текущего года, когда об этой женщине в РФ еще мало кто знал. То есть Клинтон пережевывает довольно старую жвачку, но ее можно понять – у нее к Габбард личное.

Когда стало понятно, что Национальный комитет демократов откровенно мухлюет на праймериз, чтобы поскорее утвердить кандидата Клинтон и утопить кандидата Сандерса, Габбард подняла скандал и демонстративно покинула пост вице-президента. Вряд ли Клинтон об этом забыла, но и не в Клинтон дело – Тулси оказалась смелым и тактически успешным противником для всей партийной элиты демократов.

Не нужно видеть в этом один только активизм плюс упрямство – Габбард все точно просчитала и подошла к своей политической карьере технично. Заявившись в качестве кандидата в президенты и соискателя номинации от демократов на праймериз, Тулси явно не рассчитывала на победу. Не рассчитывает и теперь. Ее задачей была личная раскрутка с прицелом на выборы будущего, ведь за пределами родных Гавайев о ней по-прежнему знали немногие.

На первых же дебатах демократов – кандидатов в президенты Габбард изложила свои взгляды на военные интервенции США. И это столь сильно контрастировало с нынешней риторикой демократов, что ее фамилия оказалась лидирующей в поисковых запросах «Гугла», а некоторые социологические опросы отдали ей лавры победителя, причем с заметным отрывом.

«Если я приду к власти, я положу конец новой холодной войне и новой гонке вооружений, которая приблизила весь мир к ядерному апокалипсису», – пообещала тогда она.

На вторых дебатах Габбард фактически уничтожила Камалу Харрис – сенатора от Калифорнии и весьма перспективного кандидата, на которого ставили многие. Прежде Харрис работала генпрокурором своего штата, но в этот раз прокурором оказалась Габбард. Она припомнила оппонентке, что та добивалась серьезных сроков за незначительные правонарушения и держала под арестом заведомо невиновных людей. После этого рейтинги Харрис поползли вниз и больше не выросли, а Габбард ряд опросов опять назвали победителем и «темной лошадкой» гонки.

Поскольку Харрис считалась «запасным» (после Джо Байдена) кандидатом от руководства Демпартии, на третьи дебаты на канал ABC News неугомонную Габбард вообще не пригласили. А либеральные СМИ хором стали вспоминать, как в 2016 году Тулси летала в Сирию, где встречалась с «кровавым диктатором Башаром Асадом» – и до сих пор его поддерживает. Заодно, разумеется, поминали и Россию, и Путина, и Трампа, и тотальный заговор всех и вся против национальных интересов США, как их понимают в Демократической партии.

Нынешний «наезд» ветерана большой политики Клинтон – это еще одна победа Габбард, поскольку скандал вновь привлек к ее кандидатуре повышенное внимание, которым она радостно воспользовалась. Обратите внимание на стилистику ее официального ответа бывшему госсекретарю:

«Вы, королева поджигателей войны, олицетворение коррупции и олицетворение гнили, которая так отвращает от Демократической партии, наконец вышли из-за занавеса. Со дня, когда я объявила о своей кандидатуре, началась согласованная кампания по уничтожению моей репутации. Интересно, кто за этим стоит и почему. Теперь мы знаем – это всегда были вы, через своих прокси и могущественных союзников в корпоративных СМИ и военной машине, боясь угрозы, которую я представляю. Не надо трусливо прятаться за прокси. Присоединяйтесь к гонке напрямую».

Этот личный конфликт двух женщин, который Клинтон по скудомыслию решила сделать общенациональным, вновь спутал демократам все карты, сломал им всю повестку. На последовавших за этим дебатах демократов обсуждались уже не внутренние проблемы США, чего ожидали избиратели, а «русский заговор» и личность Габбард. На ее сторону встали благодарный Берни Сандерс и «молодая шпана» Демпартии – Бето О'Рурк и Пит Буттиджич. А руководство Демпартии, надо думать, заламывало руки, поскольку понимало, что весь этот скандал приносит пользу только Трампу, тогда как фаворит «ослов» Джо Байден продолжает терять поддержку, несмотря на огромные расходы своего избирательного фонда, а вперед выходит неизбираемая (как считается) социалистка Элизабет Уоррен.

Согласно конспирологической теории Клинтон, Россия готовит Габбард в качестве «третьего кандидата» – не демократа и не республиканца. Правда, в таких обстоятельствах совершенно не ясно, у кого «третий кандидат» Тулси будет отбирать голоса – у представителя «ослов» или у Трампа, с которым у нее одна на двоих внешнеполитическая повестка. Как-то это неосмотрительно со стороны русских хакеров, блогеров, мастермайндов и разведчиков.

Но кандидатом от демократов майор Тулси Габбард точно не станет и праймериз не выиграет. По крайней мере, не эти и не сейчас. Но то, сколь технично эта принципиальная женщина окунает в грязь пренеприятных людей, не может не вызывать одобрения в России. В этом смысле госпожа Клинтон, так уж и быть, права.