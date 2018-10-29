Почему «могильщик Трампа» проиграл выборы

После того как выборы прошли, а голоса подсчитаны, все внимание принято отдавать победителям. Но нынешняя кампания в США – особый случай. Он принесла мало сюрпризов в плане побед, но отметилась такими поражениями, о которых стоит поговорить особо. В первую очередь из-за Бето О’Рурка, которого теперь называют «будущим президентом США».

В США подводят окончательные итоги так называемых промежуточных выборов: американцы полностью переизбрали палату представителей, треть Сената и более половины губернаторов. С точки зрения общих итогов сюрпризов не произошло: Сенат остался республиканским, нижняя палата стала демократической. Что это означает для Дональда Трампа и для отношений Москвы и Вашингтона, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала в этом материале.

Что же касается локальных и персональных итогов, американский политикум пополнился рядом новых лиц, в том числе достаточно необычных.

К примеру, штат Иллинойс теперь будет возглавлять демократ Джей Роберт Прицкер – феноменально богатый человек даже по местным меркам. Да, в США сейчас президент – мультимиллионер, но Прицкер богаче и Трампа, и любых других политиков, занимающих сколько-нибудь значимые кресла: его личное состояние превышает 3,5 млрд долларов. Основное состояние его семья – выходцы из киевского гетто – сделала на знаменитой сети отелей Hyatt.

На вотчине Джона Маккейна – в Аризоне – кампанию за место в Сенате выигрывает полковник ВВС США в отставке Марта Максалли, как считается, первая женщина, пилотировавшая истребитель в боевой обстановке. Правда, окончательные итоги голосования еще не подведены, и в затылок летчице дышит демократка Кирстен Синема, ее полная противоположность. В юности Синема была организатором антивоенных акций, на которых выставляли муляжи гробов со скелетами внутри, которые должны были символизировать американских военных.

Также в США появятся первый губернатор-мужчина – открытый гей (Джаред Полис, штат Колорадо), первые конгрессвумен исламского вероисповедания (беженка из Сомали Ильхан Омар, штат Миннесота, и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб, штат Мичиган), первая конгрессвумен из индейского племени (Дебра Хааланд, штат Нью-Мексико). Стоит отметить и 29-летнюю Александрию Окасио-Кортес, избравшуюся в палату представителей от Нью-Йорка. Интересно в ней не то, что она самая молодая конгрессвумен в истории, а то, что Окасио-Кортес открыто называет себя социалисткой. Таких политиков в США можно пересчитать по пальцам.

Для россиян, разумеется, не имеет никакого значения, кто там в Висконсине – губернатор-трансгендер или сенатор-веган. Однако фамилию Роберта Фрэнсиса О'Рурка – новой политической «звезды» США, просиявшей на этих выборах, – запомнить все-таки стоит. Есть мнение, что об этом человеке мы еще не раз услышим.

Рядовой член палаты представителей Роберт О'Рурк (все называет его просто – Бето) боролся за кресло сенатора от штата Техас и, что самое занятное, выборы проиграл. Тем не менее его уже сейчас называют «будущим президентом Соединенных Штатов».

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Техас – второй по численности населения и выборщиков штат США (уступает только Калифорнии) и первый из республиканских, полноценный оплот «великой старой партии». Но есть проблема – близость к Мексике. Из-за миграционных притоков южная граница Техаса уже стала синей, то есть демократической. Казалось, республиканцам удалось устранить и этот риск – сенатором от штата служит Тед Круз, который, с одной стороны, принципиальный консерватор, но, с другой, сын кубинского эмигранта и слывет политиком «для образованных». В России он известен главным образом тем, что выступил основным конкурентом Трампа на праймериз, но в Штатах Круз – полноценный «тяжеловес», хотя и пришел в большую политику относительно недавно – в 2013-м.

Позиции Круза выглядели непоколебимыми, но в конечном итоге он переизбрался «фотофинишем», а на первом этапе подсчета голосов сенсационно проигрывал еще недавно малоизвестному конгрессмену О'Рурку. Теперь последнего называют «представителем нового поколения американских политиков», «кандидатом от народа» и – повторим это еще раз – «будущим президентом США».

Для своей кампании, у которой, казалось, нет ни единого шанса на успех, Бето собрал рекордную для выборов такого уровня сумму – более 70 млн долларов. При этом он принципиально отказывался от средств корпораций (это новая популистская мода среди демократов), ориентируясь на рядовых жертвователей. В итоге денег скопилось так много, что потратить их на техасскую кампанию не было никакой возможности – разве что возвращать избирателем назад, но это расценивалось бы как подкуп.

Руководство Демпартии упрашивало Бето поделиться средствами в пользу менее успешных кандидатов в других штатах, но О'Рурк ответил отказом. Считается, что излишки он планирует потратить на свою президентскую кампанию.

Главная причина взлета О'Рурка – харизма и неутомимая энергия. За последние месяцы он исколесил Техас вдоль и поперек, пытаясь «буквально постучаться в каждый дом». При этом с точки зрения идеологии Бето казался не то что непроходным, а неприемлемым для Техаса кандидатом. Он не только выступает за свободную иммиграцию, поддержку всяческих меньшинств, борьбу с глобальным потеплением и ограничения на продажу оружия, но и агитирует за легализацию в Техасе марихуаны.

Биография у Бето тоже довольно специфическая для политика. В молодости его дважды арестовывали, правда, без серьезных последствий: в первый раз за кражу со взломом на территории Университета Техаса, во второй – за вождение в нетрезвом виде. Он также успел побывать басистом в панк-группе Foss и участвовал в записи альбома El Paso Pussycats. Эль-Пасо – его родной город, некогда пользовавшийся разбойничьей славой, а pussycats можно перевести как «кошечки», а можно и непечатно.

За свою языковую экспрессию Бето уже пришлось извиняться. Конкретно – за строчку в рецензии на какой-то мюзикл, которую нынешний конгрессмен написал в период учебы в колледже: «Единственная квалификация актрис – это их феноменально большие груди и плотные ягодицы». По нынешним американским меркам это недопустимый сексизм и объективация, но Бето покаялся – и был прощен.

Любовь к непарламентской лексике отличает парламентария О'Рурка по сей день. Он даже своих избирателей умудрился поблагодарить через мат, даром что по профессии – специалист по английской литературе (бакалавр искусств по американской системе).

Эта непосредственность вкупе с имиджем «своего парня» и обеспечили Бето популярность. На втором этапе подключился Голливуд с Бродвеем (певцы и актеры агитировали за О'Рурка так горячо, будто речь шла о президентских выборах) – и вот вам, пожалуйста, новый «золотой мальчик» американской политики, которому для победы над «непобедимым» Крузом не хватило буквально полшага.

Бето уже успели провозгласить «новым Обамой» и «новым Кеннеди». А сам он – подтвердить верность антироссийскому курсу американских элит.

После саммита в Хельсинки Бето стал одним из тех конгрессменов, кто обрушился на Трампа за «излишнюю мягкость» на переговорах с Путиным и призвал к импичменту действующего президента США.

Разумеется, звезда О'Рурка может закатиться столь же быстро, как взошла. Но, скорее всего, он продолжит свое восхождение на американский олимп. Дефицит новых популярных политиков, «свежих лиц» у демократов не настолько острый, как у республиканцев, и все же очевидный. При этом Бето воспринимается как контрэлитный кандидат, который «сам себя сделал», а элиты – главная проблема Демпартии (усталость и неприятие оных во многом предопределили поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах).

Сейчас рядовой актив демократов упрашивает О'Рурка попробовать свои силы и «стать могильщиком Трампа» уже на следующих президентских выборах – в 2020-м. В истории США был всего один случай, когда президентом избирался рядовой депутат палаты представителей – Джеймс Гарфилд в 1881 году. Впрочем, у Трампа вообще не было должностей, зато были харизма, армия поклонников и жертвователей, имидж «несистемного кандидата», в общем, все то, что записывают сейчас в актив Бето.

Поэтому «будущим президентом США» его называют не только поклонники, но и вполне респектабельные политологи Америки. Вряд ли это свершится в 2020-м, но пока все идет к тому, что о Роберте (Бето) О'Рурке мы услышим еще не раз.