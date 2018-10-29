Почему «могильщик Трампа» проиграл выборы

Взгляд
7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
Разделы

Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
Перейти а раздел…

России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
Перейти а раздел…

Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
Перейти а раздел…

Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

Президенту Венесуэлы очень нужно золото – но Британия отказывается отдаватьФото: Marco Bello/Reuters
Настоящее межгосударственное хамство продемонстрировала Британия по отношению к Венесуэле. Лондон под смехотворным предлогом отказывается отдавать Каракасу венесуэльское золото, которое хранится на его территории. Как ни парадоксально, но происходящее имеет прямое отношение к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбассу пора перестать танцевать на граблях

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...

Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как хулиганят украинские военные летчики

      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп обвинил «режим Обамы» в воссоединении Крыма с Россией
          США призвали Россию сохранить «либеральный подход» к ударам Израиля по СирииРектора Московской духовной академии не пустили на УкраинуАвианосная группа США преждевременно покинула учения в НорвегииПоявилось видео драки участниц конкурса «Мисс Бум-бум – 2018»
          Трамп сравнил свои отношения с Путиным и Си ЦзиньпиномВ Саудовской Аравии снова убили журналистаПоставщиками двигателей для российско-китайского самолета названы США или БританияСтало известно о третьей девушке в деле об изнасиловании в Уфе
          Экс-канцлер Германии назвал российский Крым «реальностью, которую придется признать»Российских космонавтов предложено поделить на классыСБУ обнаружила у украинской активистки письмо ЛавровуПоявилась «обеляющая» обвиненного в изнасиловании Шамсуарова версия событий

          армия и вооружения


          Адмиралы объяснили, почему новейший российский корабль вели на буксире

          боевая авиация


          Объявлено о начале разработки нового стратегического бомбардировщика

          «странно и недальновидно»


          РПЦ назвала заявление Порошенко «ожидаемым, но беспрецедентным»

          Видео

          островная жизнь


          Как накормить Сахалин собственной едой

          было ваше, стало наше


          Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

          потеря преимущества


          Шутка про НАСА и батут возвращается Рогозину бумерангом

          защита от новых угроз


          Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

          история спецслужб


          Пять величайших разведчиков-нелегалов России и СССР

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Почему «могильщик Трампа» проиграл выборы

          «Единственная квалификация актрис – это их феноменально большие груди и плотные ягодицы», – написал Бето. И пожалел   7 ноября 2018, 21:50
          Фото: Mike Segar/Reuters
          Текст: Станислав Борзяков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          После того как выборы прошли, а голоса подсчитаны, все внимание принято отдавать победителям. Но нынешняя кампания в США – особый случай. Он принесла мало сюрпризов в плане побед, но отметилась такими поражениями, о которых стоит поговорить особо. В первую очередь из-за Бето О’Рурка, которого теперь называют «будущим президентом США».

          В США подводят окончательные итоги так называемых промежуточных выборов: американцы полностью переизбрали палату представителей, треть Сената и более половины губернаторов. С точки зрения общих итогов сюрпризов не произошло: Сенат остался республиканским, нижняя палата стала демократической. Что это означает для Дональда Трампа и для отношений Москвы и Вашингтона, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала в этом материале.

          Что же касается локальных и персональных итогов, американский политикум пополнился рядом новых лиц, в том числе достаточно необычных.

          К примеру, штат Иллинойс теперь будет возглавлять демократ Джей Роберт Прицкер – феноменально богатый человек даже по местным меркам. Да, в США сейчас президент – мультимиллионер, но Прицкер богаче и Трампа, и любых других политиков, занимающих сколько-нибудь значимые кресла: его личное состояние превышает 3,5 млрд долларов. Основное состояние его семья – выходцы из киевского гетто – сделала на знаменитой сети отелей Hyatt.

          На вотчине Джона Маккейна – в Аризоне – кампанию за место в Сенате выигрывает полковник ВВС США в отставке Марта Максалли, как считается, первая женщина, пилотировавшая истребитель в боевой обстановке. Правда, окончательные итоги голосования еще не подведены, и в затылок летчице дышит демократка Кирстен Синема, ее полная противоположность. В юности Синема была организатором антивоенных акций, на которых выставляли муляжи гробов со скелетами внутри, которые должны были символизировать американских военных.

          Также в США появятся первый губернатор-мужчина – открытый гей (Джаред Полис, штат Колорадо), первые конгрессвумен исламского вероисповедания (беженка из Сомали Ильхан Омар, штат Миннесота, и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб, штат Мичиган), первая конгрессвумен из индейского племени (Дебра Хааланд, штат Нью-Мексико). Стоит отметить и 29-летнюю Александрию Окасио-Кортес, избравшуюся в палату представителей от Нью-Йорка. Интересно в ней не то, что она самая молодая конгрессвумен в истории, а то, что Окасио-Кортес открыто называет себя социалисткой. Таких политиков в США можно пересчитать по пальцам.

          Для россиян, разумеется, не имеет никакого значения, кто там в Висконсине – губернатор-трансгендер или сенатор-веган. Однако фамилию Роберта Фрэнсиса О'Рурка – новой политической «звезды» США, просиявшей на этих выборах, – запомнить все-таки стоит. Есть мнение, что об этом человеке мы еще не раз услышим.

          Рядовой член палаты представителей Роберт О'Рурк (все называет его просто – Бето) боролся за кресло сенатора от штата Техас и, что самое занятное, выборы проиграл. Тем не менее его уже сейчас называют «будущим президентом Соединенных Штатов».

          Техас – второй по численности населения и выборщиков штат США (уступает только Калифорнии) и первый из республиканских, полноценный оплот «великой старой партии». Но есть проблема – близость к Мексике. Из-за миграционных притоков южная граница Техаса уже стала синей, то есть демократической. Казалось, республиканцам удалось устранить и этот риск – сенатором от штата служит Тед Круз, который, с одной стороны, принципиальный консерватор, но, с другой, сын кубинского эмигранта и слывет политиком «для образованных». В России он известен главным образом тем, что выступил основным конкурентом Трампа на праймериз, но в Штатах Круз – полноценный «тяжеловес», хотя и пришел в большую политику относительно недавно – в 2013-м.

          Позиции Круза выглядели непоколебимыми, но в конечном итоге он переизбрался «фотофинишем», а на первом этапе подсчета голосов сенсационно проигрывал еще недавно малоизвестному конгрессмену О'Рурку. Теперь последнего называют «представителем нового поколения американских политиков», «кандидатом от народа» и – повторим это еще раз – «будущим президентом США».

          Для своей кампании, у которой, казалось, нет ни единого шанса на успех, Бето собрал рекордную для выборов такого уровня сумму – более 70 млн долларов. При этом он принципиально отказывался от средств корпораций (это новая популистская мода среди демократов), ориентируясь на рядовых жертвователей. В итоге денег скопилось так много, что потратить их на техасскую кампанию не было никакой возможности – разве что возвращать избирателем назад, но это расценивалось бы как подкуп.

          Руководство Демпартии упрашивало Бето поделиться средствами в пользу менее успешных кандидатов в других штатах, но О'Рурк ответил отказом. Считается, что излишки он планирует потратить на свою президентскую кампанию.

          Главная причина взлета О'Рурка – харизма и неутомимая энергия. За последние месяцы он исколесил Техас вдоль и поперек, пытаясь «буквально постучаться в каждый дом». При этом с точки зрения идеологии Бето казался не то что непроходным, а неприемлемым для Техаса кандидатом. Он не только выступает за свободную иммиграцию, поддержку всяческих меньшинств, борьбу с глобальным потеплением и ограничения на продажу оружия, но и агитирует за легализацию в Техасе марихуаны.

          Биография у Бето тоже довольно специфическая для политика. В молодости его дважды арестовывали, правда, без серьезных последствий: в первый раз за кражу со взломом на территории Университета Техаса, во второй – за вождение в нетрезвом виде. Он также успел побывать басистом в панк-группе Foss и участвовал в записи альбома El Paso Pussycats. Эль-Пасо – его родной город, некогда пользовавшийся разбойничьей славой, а pussycats можно перевести как «кошечки», а можно и непечатно.

          За свою языковую экспрессию Бето уже пришлось извиняться. Конкретно – за строчку в рецензии на какой-то мюзикл, которую нынешний конгрессмен написал в период учебы в колледже: «Единственная квалификация актрис – это их феноменально большие груди и плотные ягодицы». По нынешним американским меркам это недопустимый сексизм и объективация, но Бето покаялся – и был прощен.

          Любовь к непарламентской лексике отличает парламентария О'Рурка по сей день. Он даже своих избирателей умудрился поблагодарить через мат, даром что по профессии – специалист по английской литературе (бакалавр искусств по американской системе).

          Эта непосредственность вкупе с имиджем «своего парня» и обеспечили Бето популярность. На втором этапе подключился Голливуд с Бродвеем (певцы и актеры агитировали за О'Рурка так горячо, будто речь шла о президентских выборах) – и вот вам, пожалуйста, новый «золотой мальчик» американской политики, которому для победы над «непобедимым» Крузом не хватило буквально полшага.

          Бето уже успели провозгласить «новым Обамой» и «новым Кеннеди». А сам он – подтвердить верность антироссийскому курсу американских элит.

          После саммита в Хельсинки Бето стал одним из тех конгрессменов, кто обрушился на Трампа за «излишнюю мягкость» на переговорах с Путиным и призвал к импичменту действующего президента США.

          Разумеется, звезда О'Рурка может закатиться столь же быстро, как взошла. Но, скорее всего, он продолжит свое восхождение на американский олимп. Дефицит новых популярных политиков, «свежих лиц» у демократов не настолько острый, как у республиканцев, и все же очевидный. При этом Бето воспринимается как контрэлитный кандидат, который «сам себя сделал», а элиты – главная проблема Демпартии (усталость и неприятие оных во многом предопределили поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах).

          Сейчас рядовой актив демократов упрашивает О'Рурка попробовать свои силы и «стать могильщиком Трампа» уже на следующих президентских выборах – в 2020-м. В истории США был всего один случай, когда президентом избирался рядовой депутат палаты представителей – Джеймс Гарфилд в 1881 году. Впрочем, у Трампа вообще не было должностей, зато были харизма, армия поклонников и жертвователей, имидж «несистемного кандидата», в общем, все то, что записывают сейчас в актив Бето.

          Поэтому «будущим президентом США» его называют не только поклонники, но и вполне респектабельные политологи Америки. Вряд ли это свершится в 2020-м, но пока все идет к тому, что о Роберте (Бето) О'Рурке мы услышим еще не раз.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............