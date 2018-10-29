Что изменят результаты выборов в США для России

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы впервые за восемь лет возвращают под контроль нижнюю палату представителей. Но активное участие в кампании Дональда Трампа позволило республиканцам удержать верхнюю – сенат. Как новый расклад сил скажется на позициях американского президента и его внешней политике, особенно в отношении России?

Демократической партии все-таки удалось перехватить у Республиканской большинство в палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Тем не менее сенат остался за республиканцами.

На это уже успели отреагировать финансовые рынки. При этом на Уолл-стрит и азиатских фондовых биржах произошло снижение цен на фьючерсные сделки, а вот европейские биржи, наоборот, показали рост. Кроме того, доллар ослабел по отношению к большинству мировых валют. Связано все это с тем, что трейдеры ожидают, что контроль над палатой представителей позволит демократам блокировать многие экономические инициативы президента Дональда Трампа.

Напомним, так называемые промежуточные выборы состоялись в США 6 ноября (они проходят аккурат между двумя президентскими кампаниями, в отличие от общенациональных, совпадающих с выборами главы государства). В данном случае переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 36 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Причем нынешняя кампания стала самой дорогой за всю историю промежуточных выборов – на нее было потрачено около 5,6 млрд долларов, как подсчитали американские аналитики.

Подсчет голосов еще не завершен. Что касается губернаторских выборов, то на данный момент там уже победили 16 республиканцев и 14 демократов. Таким образом, на данный момент 25 штатов контролирует Республиканская партия, 21 – Демократическая. При этом Демпартии удалось отобрать у своих противников контроль над шестью штатами – Нью-Мексико, Канзасом, Висконсином, Иллинойсом, Мичиганом и Мэном.

Предварительные результаты выборов также уже выявили победителей в обеих палатах Конгресса. Так, по последним данным, в палате представителей демократы уже получили необходимое большинство в 218 из 435 мест (республиканцы пока имеют в активе 193 мандата). В сенате же, напротив, Республиканская партия уже обеспечила себе 51 мандат из 100 возможных при 45 у противников.

Стоит отметить, что такие результаты вполне соответствуют ожиданиям и прогнозам, которые ближе к выборам перестали прочить демократам разгромную победу и стали более сдержанными. Конечно, республиканцам не удалось избежать «проклятия первых промежуточных выборов» после избрания нового президента (за последние десятилетия этот эффект миновал только Джорджа Буша-младшего) и нижняя палата осталась за Демпартией. Кроме того, тревожным звонком для Республиканской партии должна стать потеря руководства в шести штатах. Оба эти фактора способны изрядно осложнить ей жизнь.

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В то же время Дональду Трампу удалось решить две важных задачи – сохранить контроль своей партии над сенатом, что он обозначал в качестве приоритетной цели, а также провести своего рода чистку ее рядов. Из числа конгрессменов-республиканцев после этих выборов выпал целый ряд противников Трампа. Таким образом представительство партии в Конгрессе стало более лояльным к президенту.

Это «важный плюс» для Трампа. «Он полностью взял под контроль Республиканскую партию», – объяснил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, многие конгрессмены-республиканцы не стали переизбраться. Речь идет о 37 членах палаты представителей и троих сенаторах. «Это те люди, которые позволяли себе либо дистанцироваться от Трампа, либо критиковать его. Трамп создал себе хороший резерв. Республиканская партия из консервативной стала популистской, трампистской. Такой результат определит американскую политику на многие десятилетия вперед», – прогнозирует Дробницкий.

Видимо, именно поэтому сам Трамп назвал итоги выборов «потрясающим успехом».

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что контроль над сенатом страхует Трампа от импичмента и сохраняет для него относительную свободу рук во внешней политике. Тем не менее эксперт считает, что итоги выборов в Конгресс США все же нельзя назвать «потрясающими» для республиканцев, которые впервые за восемь лет уступили демократам палату представителей.

Теперь демократы возглавят в палате представителей все комитеты, объяснил газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики, американист Александр Домрин. Таким образом демократы смогут блокировать там все инициативы своих оппонентов, объяснил он.

Домрин прогнозирует, что электоральный успех демократов побудит их активнее атаковать Трампа, могут быть инициированы новые расследования против него. «То, что сейчас его затаскают по комиссиям расследований и что много крови попортят, это очевидно», – предсказывает Домрин.

В связи с этим собеседник назвал заявление Трампа о «потрясающих результатах» хорошей миной при плохой игре. «У республиканцев большинство было в обеих палатах парламента, а теперь только в верхней. Чему тут радоваться?» – подчеркнул эксперт.

Дмитрий Дробницкий также считает, что назвать итоги выборов большим успехом для республиканцев нельзя, так как задача-максимум заключалась в удержании контроля над всем Конгрессом. Конечно, при расколотом парламенте Трамп полностью обезопасил себя от угрозы импичмента, однако демократы начнут «бомбардировать всяческого рода расследованиями» относительно бизнеса президента и членов семьи. «Предстоит два года усиленной борьбы. Но стоит отметить, что демократы переборщили с антитрамповской агитацией. Если бы они действовали спокойнее, то, скорее всего, взяли бы сенат. Но проявление антибелого расизма сыграло свою роль», – сказал эксперт.

Негативным для Трампа стало и то, что ему не удалось добиться серьезного успеха в тех штатах, за счет которых он победил на выборах два года назад. Речь о «ржавом поясе» – Пенсильвании, Мичигане, Огайо, Айове и Висконсине. Впрочем, его активное участие в избирательной кампании помогло некоторым сенаторам усидеть в креслах. В частности, влиятельный сенатор Тед Круз, который проигрывал в Техасе, сохранил мандат. «Вмешательство Трампа было достаточно весомым. Он сосредоточился на том, чтобы удержать уязвимые сенатские места, и в результате получился определенный прирост», – отметил Дробницкий.

Имеют ли результаты промежуточных выборов какое-то значение для России? Стоит отметить, что накануне, даже не дожидаясь объявления их результатов, в правительстве США заговорили о введении новых антироссийских санкций.

«Для нас везде клин», политика санкций сохранится, уверен Домрин.

«Республиканцы и демократы как были русофобами, так ими и остаются. Если есть какой-то межпартийный консенсус в США, то это антирусский консенсус, как антикитайский и антииранский. Так что для России ничего хорошего не будет. Демократы даже хуже относятся к России, чем республиканцы»,

– указывает эксперт, отмечая, что в сенат возвращается один из самых жестких критиков Москвы, республиканец Бен Кардин.

Но Дробницкий убежден, что дело не в том, кто больший русофоб, а в том, что Демократическая партия США – это партия глобальной конъюнктуры. «Республиканцы могут действовать против России, исходя из прагматичных интересов США, исходя из жесткой внешнеполитической линии, которую они не скрывают. И с ними, поскольку они этого не скрывают, можно вести переговоры. А демократы будут действовать исходя из глобальной конъюнктуры, которая такова, что во всех странах Запада, включая Соединенные Штаты, проигрыш либерал-глобалистской элиты на выборах решили связать с Россией. И они в эту точку будут продолжать бить. Они попытаются максимально продлить расследование Роберта Мюллера, будут настаивать на том, что у Трампа есть «русские связи», критиковать любые попытки президента сблизиться с Россией», – рассказал эксперт.

В то же время Ремизов настроен несколько более позитивно. «Для России результаты выборов можно считать оптимальным вариантом с той точки зрения, что это сценарий, при котором разные части американской политической элиты будут в большей степени блокировать друг друга и будут в большей степени заняты выяснением отношений внутри страны. То есть это усугубление внутреннего конфликта и сокращение дееспособности действующей администрации», – резюмировал он.