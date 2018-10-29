Республиканцы получили большинство в сенате

Республиканская партия в рамках выборов в американский Конгресс обеспечила себе большинство в сенате, получив необходимое 51 место из 100.

Демократическая партия по состоянию 08.00 мск довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату, передает «Интерфакс».

В то же время на выборах в палату представителей демократы вырвались вперед: в 08.00 мск они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев – 166 мест. Для большинства в нижней палате Конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.

Во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В стране переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября четного года. В високосном году они совпадают с президентскими выборами и называются общенациональными, в невисокосном – промежуточными, так как приходятся на середину полномочий действующего президента и служат индикатором уровня поддержки населением партии, чей представитель занимает Белый дом, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп уже назвал результаты голосования «невероятно успешными».

Вместе с тем уже подсчитано, что сумма средств, потраченных всеми кандидатами в ходе нынешних предвыборных кампаний, составит примерно 5 млрд долларов, что делает эти промежуточные выборы самыми дорогостоящими в истории США. Исследование провел некоммерческий Центр ответственной политики, которая отслеживает расходы на кампании. Сумма включает средства, потраченные кандидатами, партиями, комитетами политических действий (PAC) и сторонними группами, передает РИА «Новости».

«Мы ожидали, что цифры будут расти, как это обычно бывает, но удивительный всплеск пожертвований на кампании стал убедительным показателем их интенсивности в этом году», – заявила директор центра Шейла Крумхольц.

По данным ее организации, демократы собрали на свои кампании более 1,3 млрд долларов от частных спонсоров, а республиканцы – менее 1 млрд долларов.