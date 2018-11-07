Трамп оценил предварительные итоги выборов в Конгресс

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал предварительные итоги проходящих в стране промежуточных выборов.

«Потрясающий успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!» – написал Трамп в Twitter.

Американские СМИ прогнозируют победу Республиканской партии в Сенате США. Так, согласно прогнозу телеканалов NBC и ABC, республиканцы займут 52 места. При этом победу в Палате представителей прочат Демократической партии.

Прогнозы основываются на расчете предварительных результатов голосования, официально итоги выборов пока не подведены.