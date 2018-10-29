Предсказана победа демократов на выборах в Палату представителей

Американский консервативный телеканал Fox News спрогнозировал победу Демократической партии на выборах в Палату представителей США.

Согласно прогнозу Fox News, демократы одержат победу впервые за восемь лет.

Официальных данных о результатах выборов пока нет, прогноз канала основывается на расчете предварительных результатов голосования, передает РИА «Новости».

Между тем, республиканцы лидируют в Северной Дакоте и Флориде, что упрочивает надежды на контроль партии в Сенате.

Позже Fox News также отметил, что шансы Республиканской партии на победу сильно выросли после того, как республиканцы отобрали у демократов второе место в сенате – от Северной Дакоты.

Согласно прогнозу телеканала NBC, республиканцы сохранили большинство в Сенате по итогам выборов.

По прогнозу CNN, демократы близки к тому, чтобы завоевать большинство в палате Представителей конгресса США.

Во Флориде после подсчета 98% голосов губернатор Рик Скотт набирает 50,4%, действующий сенатор-демократ Билл Нельсон набирает 49,6%. В Северной Дакоте действующий сенатор-демократ Хайди Хейткэмп пока проигрывает республиканцу Кевину Крамеру, который набирает 59,7% после подсчета 8% голосов.

Ранее газеты Washington Post и New York Times, а также телеканал CNN опубликовали свои прогнозы по результатам выборов в ряде штатов, в том числе «колеблющихся» Индиане и Флориде.

Чтобы получить контроль над Палатой представителей, одной из партий необходимо набрать минимум 218 мандатов. Демократам для получения контроля над сенатом нужно не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла.