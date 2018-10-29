Республиканец Майк Браун побеждает на выборах в Сенат от Индианы

Представитель Республиканской партии Майк Браун побеждает на выборах в Сенат Конгресса США от «колеблющегося» штата Индиана, такой прогноз опубликовали газеты Washington Post и New York Times, а также телеканал CNN, ссылаясь на результаты блиц-опросов американцев на выходе с избирательных участков, а также предварительные данные подсчета голосов.

Официальной информации об исходе выборов в верхнюю палату Конгресса в штате пока нет.

Washington Post пишет, что Браун набирает 9 тыс. 12 голосов (62,4%), а его соперник – демократ Джо Доннелли, действующий сенатор, – 4 тыс. 803 (33,2%), передает ТАСС.

Индиана считается американскими политологами одним из «колеблющихся» штатов на нынешних промежуточных выборах в верхнюю палату Конгресса.

Тем временем, согласно прогнозу телеканала CNN, другой республиканец – Рик Скотт – побеждает на выборах в Сенат Конгресса США от штата Флорида, который политологи также считают «колеблющимся». Ему прочат 128 тыс. 525 голосов (53,1%), а его сопернику Биллу Нелсону, действующему сенатору, – 113 тыс. 596 (46,9%).

Берни Сандерс, уступивший в 2016 году Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост президента от Демократической партии, переизбран в Сенат Конгресса США от штата Вермонт на третий срок. Соответствующие прогнозы опубликовали газеты Washington Post и New York Times, а также телеканал CNN.

Газета USA Today напоминает, что на прошлых выборах Сандерс победил с 71% голосов. По мнению издания, у политика на нынешних выборах не было серьезных соперников.

По прогнозу CNN, демократ Тим Кейн будет переизбран в Сенат Конгресса США от штата Вирджиния. Он представляет этот штат в Сенате с 2013 года, а в 2016-м политик был напарником Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, баллотируясь на пост вице-президента.

Согласно прогнозу американского канала, республиканцы уступают инициативу и набирают пять мест на выборах в нижнюю палату Конгресса США, демократы получают восемь мандатов.

К настоящему моменту участки закрылись в штатах Кентукки, Индиана, Джорджия, Южная Каролина, Вермонт и Вирджиния.

Интрига нынешних выборов заключается в том, удастся ли Демократической партии США перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей. До выборов соотношение республиканцев и демократов в ней составляло 236 против 193, шесть месть оставались вакантными. Чтобы получить контроль над Палатой представителей, одной из партий необходимо набрать минимум 218 мандатов.