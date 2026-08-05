Хакеры нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США

Хакерским атакам подверглись объекты водоснабжения в 12 американских штатах

Tекст: Мария Иванова

Количество американских регионов, где зафиксированы скоординированные нападения на инфраструктуру, достигло 12, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABC.

«Уже как минимум в 12 штатах сообщили о возможных кибервмешательствах, целью которых стали водопроводные и водоочистные объекты», – говорится в материале.

Главным подозреваемым в организации инцидентов выступает Иран. Официального подтверждения этой информации пока нет. Собеседники телеканала отметили, что масштабных проблем с подачей или очисткой воды не зафиксировано.

В апреле власти США уже выступали с бездоказательными обвинениями в адрес Тегерана. Тогда речь шла о вмешательстве в работу объектов добычи нефти и газа, а также систем водоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американские власти обвинили хакеров из Ирана во взломе баз данных избирательных систем.

Ранее американская разведка зафиксировала попытки иранских киберопераций против штабов кандидатов в президенты.

Директор ФБР Кристофер Рей сообщил о беспрецедентных атаках китайских группировок на объекты водоснабжения США.