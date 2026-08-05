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Хакеры нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США
Хакерским атакам подверглись объекты водоснабжения в 12 американских штатах
Инфраструктура очистки и подачи воды в 12 американских регионах подверглась скоординированному вмешательству злоумышленников.
Количество американских регионов, где зафиксированы скоординированные нападения на инфраструктуру, достигло 12, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABC.
«Уже как минимум в 12 штатах сообщили о возможных кибервмешательствах, целью которых стали водопроводные и водоочистные объекты», – говорится в материале.
Главным подозреваемым в организации инцидентов выступает Иран. Официального подтверждения этой информации пока нет. Собеседники телеканала отметили, что масштабных проблем с подачей или очисткой воды не зафиксировано.
В апреле власти США уже выступали с бездоказательными обвинениями в адрес Тегерана. Тогда речь шла о вмешательстве в работу объектов добычи нефти и газа, а также систем водоснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американские власти обвинили хакеров из Ирана во взломе баз данных избирательных систем.
Ранее американская разведка зафиксировала попытки иранских киберопераций против штабов кандидатов в президенты.
Директор ФБР Кристофер Рей сообщил о беспрецедентных атаках китайских группировок на объекты водоснабжения США.