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В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров
WSJ: В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров
Атаки китайских хакеров на инфраструктуру США «достигли беспрецедентных масштабов», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея.
По данным издания, в качестве примера Рей привел «причастную» к атакам на объекты связи, энергетики, транспорта и водоснабжения США группировку Volt Typhoon, передает ТАСС.
Власти США полагают, что доступ к компьютерным сетям сохранялся у хакеров по меньшей мере пять лет. Как сообщает WSJ, при этом глава ФБР США отказался уточнить, «какая критическая инфраструктура подверглась нападению», подчеркнув, что ФБР «ведет большую работу». В мае 2023 года американское Агентство национальной безопасности (АНБ) заявило, что группа киберспециалистов Volt Typhoon, «находящаяся на финансировании китайских властей», совершила атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Тогда официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала соответствующий доклад АНБ дезинформацией.
Напомним, в мае 2023 года Агентство национальной безопасности США заявило, что киберспециалисты из Volt Typhoon, которые, по мнению Вашингтона, финансируются китайскими властями, совершили атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США.