АНБ заявило о кибератаке на США со стороны финансируемой Пекином группы Volt Typhoon

Киберспециалисты из Volt Typhoon, которые, по мнению Вашингтона, финансируются китайскими властями, совершили атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США, заявило Агентство национальной безопасности США.

АНБ заявило, что атаке подверглись «сети в критически важных секторах инфраструктуры США». По мнению ведомства, «данный субъект может применять те же методы против этих и других секторов по всему миру», передает ТАСС.

Глава Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли заявила, что Китай уже долгое время устраивает «операции по всему миру с целью хищения интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных». По ее словам, для атаки на США Китай использует «весьма изощренные средства».

В сообщении американского агентства по кибербезопасности говорится: «Партнеры из частного сектора определили, что действия Volt Typhoon повлияли на сети в секторах, критических с точки зрения инфраструктуры», – передает РИА «Новости».

Помощник директора ФБР по вопросам кибербезопасности Брайан Ворндран предостерег Пекин «от вредоносной деятельности, направленной против организаций критической инфраструктуры».

Напомним, Вашингтон обвинял «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаках. На вопрос о том, почему против Китая не применяют те же меры, что и против России, хотя и Москву, и Пекин США обвиняют кибератаках, в Вашингтоне ответили, что «не воздерживаются» от применения санкций и «не позволяют каким бы то ни было экономическим обстоятельствам или соображениям предотвращать оправданные действия».