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В Пермском крае задержали передавшего снимки НПЗ шпиона
Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника, который тайно отправлял кадры стратегически важных объектов транспортной и промышленной инфраструктуры Пермского края, сообщили в краевом управлении ФСБ.
Подозреваемый установил контакт с представителем иностранных спецслужб через Telegram, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По заданию куратора он фотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности.
Собранные сведения злоумышленник пересылал противнику.
На него завели дело по статье «Государственная измена».
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд приговорил краснодарского инженера к 16 годам колонии за сбор сведений о местных нефтехранилищах.
В конце месяца прокуратура Ивановской области направила в суд дело о передаче украинской разведке данных о военной авиации.
Немногим ранее житель Подмосковья получил 14 лет лишения свободы за отправку противнику информации об инфраструктуре аэропорта Шереметьево.